حملة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بقرية الروضة بالإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بمتابعة حملات تحصين الماشية المستهدفة بالمحافظة ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وذلك خلال الأسبوع الثانى من الحملة، وذلك بقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، حفاظًا على الثروة الحيوانية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.
وقال الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، إن المديرية قامت بعمل ندوات إرشادية للحملة والتى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالقمامة للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الذباب والبعوض والحشرات الطائرة.
وكان قد أعلن محافظ الإسماعيلية عن بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام في 21 من يناير الجاري والتي تستمر لمدة شهر؛ وذلك لمناشدة السادة مُربِّي رؤوس الماشية لتحصين حيواناتهم من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة والبالغ 39 وحدة بيطرية.
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