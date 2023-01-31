حملة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بقرية الروضة بالإسماعيلية

وقال الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، إن المديرية قامت بعمل ندوات إرشادية للحملة والتى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالقمامة للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الذباب والبعوض والحشرات الطائرة.