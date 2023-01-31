حالة الطقس.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد ، عن تفاصيل حالة الطقس خلال ال 72 ساعة المقبلة ، موضحا أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى على سطح البحر المتوسط مع امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ذلك يتسبب فى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تصل 4 درجات لتصل العظمى على القاهرة 18 درجة.

وتابع : يصاحب ذلك نشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، حيث تتراوح سرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر.

وأشار إلى أن البلاد تشهد غدا فرص أمطار يشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر على مناطق من دنياك وبورسعيد على السواحل.

وتابع أنه من المتوقع أن تنحسر فرص الأمطار بداية من يوم الخميس على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، على أن تتلاشى على كافة الأنحاء مع يوم الجمعة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن هذه الفترة يسود البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

ووجه القياتى عدد من النصائح المهمة للمواطنين فى مقدمتها ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ، وتوخى الحذر أثناء سقوط الأمطار والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ، فضلا عن متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجات والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.