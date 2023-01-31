حالة الجو بدمياط ..أمطار وغيوم ورحلات الصيد قد تتأثر بالطقس السيئ

تشهد محافظة دمياط تساقط أمطار غزيرة بعدة مناطق داخل المحافظة، لتستمر موجة الطقس السيئ التى تشهدها دمياط هذه الأثناء، وتأثرت مدينة عزبة البرج بنوات الأمطار، الأمر الذى قد يدفع رحلات الصيد إلى توقف عملها حال استمرار موجة الطقس السيئ داخل المحافظة.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت خلال الأيام الماضية استقرارا نسبيا في حالة الطقس، وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط الأمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدينتى رأس البر وعزبة البرج، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعداد المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أى مشكلات تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس.

وأضافت محافظ دمياط، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين للتعامل الفورى معها.

وفى سياق متصل، قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بنشر معداتها بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن تزويدها بالفرق المدربة للتعامل بشكل مع تراكمات مياه الأمطار، كما قامت الوحدات المحلية داخل المحافظة بتكثيف حملات تطهير بالوعات مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة، فضلا عن تشكيل لجان لمتابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المدينة.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط عن استمرار العمل داخل الهيئة بشكل طبيعي دون توقف، والتي شهدت اليوم تداول لسفن البضائع والحاويات دون تأثر بحالة الطقس داخل المحافظة، كما استمرت رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج وكذلك العمل داخل بوغاز المدينة، غير أنه من المتوقع تأثر رحلات الصيد حال استمرار تساقط الأمطار.

كما قامت إدارة مرور دمياط بتكثيف حملاتها بشأن تحقيق السيولة المرورية خاصة بالمناطق التي ستشهد أعمال تطوير داخل مدن وقري دمياط تحسبا لأى طوارئ تحدث جراء تغيرات حالة الطقس.