جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب 1290 قرص ترامادول.. تفاصيل

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أحمد السيد النجار مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتة وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من النمسا على رحلة طائرة Wizz Air رقم 2979 القادمة من فينا، اشتبه محمد أحمد سليمان الخولي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب أجنبي من أصل مصري.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالرحمن أبو بكر مأمور الفحص، أفاد بوجود كمية من شرائط الأدوية داخل حقيبة الراكب.

وبالعرض على أحمد السيد النجار مدير الجمرك، كلف مصطفى خير الفقي مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 129 شريطا بإجمالى 1290 قرصا من عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذآ لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك وسلمي سالم سليمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية.