ثقافة شمال سيناء تستعد لحفلات ليالى أضواء العريش خلال إجازة نصف العام الدراسى

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت ثقافة شمال سيناء تستعد لحفلات ليالى أضواء العريش خلال اجازة نصف العام الدراسى.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أن 5 فرق بقصر ثقافة العريش تتنافس للظهور فى أولى حفلات ليالى اضواء العريش التى تقدمها ثقافة شمال سيناء لأهالى مدينة العريش خلال اجازة نصف العام الدراسى، وتاتى تلك الحفلات الفنية لفرق الفنون الشعبية والتلقائية والاستعراضية اطفال وتحت التأسيس فرقتى الموسيقا العربية وكورال اطفال العريش، وتضم كل فرقة ما بين ثلاثين الى الاربعين من شباب او اطفال مدينة العريش والقرى التابعة لها.

ويتضمن برنامج ليالى اضواء العريش معرض كتاب ومعرض فن تشكيلى نتاج الورش الفنية لرواد القصر، ومعرض لمنتجات ومشغولات الحرف اليدوية التراثية لسيدات وبنات العريش، بالاضافة للعروض السينمائية لمشروع سينما الشعب.

وتفقد محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى واشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، بروفات الفرق الفنية بالقصر برفقتهما الفنانه إيناس سمير مدير القصر ومحمود حنفى مدير الادارة القانونية، ومحمد حسنى أخصائى الأمن بالقصر ويوسف وهدان مدير الخدمات الفنية وزينب السعيد ومنال محمد وصفاء حمدى وأسماء خالد ووليد هيصم ومدربى الفرق الفنية، حيث شهد بروفة مسرح التجارب لشباب العريش.

وقال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، إن ثقافة شمال سيناء تشارك بالموسم المسرحي بثلاث مشروعات مسرحية للشباب.

واشار انه خلال جولته تابع بروفة كورال اطفال العريش وخاصة الطفلة مكة والطفل مصطفى بطلى الفرقة وكذلك بروفة فرقة الاستعراضية اطفال ثم حضر الجميع مع جمهور العريش حفل لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة العريش وتبع ذلك عرضا سينمائيا فى اطار مشروع سينما الشعب وذلك ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة بالاهتمام بنشر الوعى الفنى والادبي واكتشاف وتنمية المواهب فى كافة المجالات الثقافية والفنية وخاصة فى محافظتى سيناء شمالا وجنوبا.