اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:27 ص
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تنفيذ محكى حفائر أثرية لتعليم الأطفال الاكتشافات الأثرية بالأقصر في إجازة نصف العام

الثلاثاء، 31 يناير 2023 08:00 ص
تنفيذ محكى حفائر أثرية لتعليم الأطفال الاكتشافات الأثرية بالأقصر في إجازة نصف العام جانب من تعليم الأطفال محكى الحفائر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات محكى حفائر مبسط للطلاب بعنوان "الأثرى الصغير"، بمشاركة مسئولى إدارة الوعى الأثرى بالمحافظة، وإدارة التربية البيئية والسكانية والصحية مديرية التربية والتعليم بالأقصر، ضمن فعاليات الموسم الثقافى لأجازة نصف العام والذى يقام من الفترة من 29 يناير حتى 9 فبراير 2023، والمتمثل فى تنفيذ محكى حفائر مبسط للطلاب بعنوان "الأثرى الصغير".

 

وتم تنفيذ المحكى من خلال عمل ورشة تعليمية تفاعلية باستخدام الأدوات المستخدمة أثناء الاكتشافات، وبعض القطع المقلدة لعمل صورة حية لموقع حفائر للأطفال داخل المدرسة، حيث كانت أولى فعاليات المحكى فى مدرسة المستقبل الدولية بالطود وتستمر الدورة الواحدة للمحكى لمدة يومين، ويتم تنفيذها داخل المدارس ومكتبة مصر العامة ما بين 15 إلى 20 طالب من طلاب المرحلة الابتدائية الصف السادس، وطلاب المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادى.

 

ويقول محمود العديسى مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، أنه ترتكز فكرة المحكى الرئيسية على تعليم الأطفال كيفية الكشف عن الآثار واستخراجها وحفظها وترميمها، وذلك لحين عرضها بالمتاحف باستخدام أسس علمية مبسطة على شاكلة تلك التى يستعملها علماء الآثار فى المواقع الأثرية دون الخوض فى التفاصيل الدقيقة التى يلتزمون بها ويطبقونها بشكل احترافى.

 

ويضيف محمود العديسى، لـ"اليوم السابع"، أنه يهدف المحكى إلى التوعية بأضرار التنقيب عن الآثار الغير مشروع، مما يساعد على بث روح الانتماء والولاء والرغبة فى الحفاظ على المقتنيات الثقافية لوطنهم وينمى لدى الأطفال المشاركين حب البحث والمعرفة من خلال ربطهم بتاريخهم وآثارهم من خلال العلاقة القريبة التى تنشأ بين الطفل والأثر كونه مُكتشفه حتى وإن كان مقلداً، وقد قام بتنفيذ المحكى إدارة الوعى الأثرى وكلاً من الدكتورة منى على عبادى مفتش آثار بمعابد الكرنك، ونادية أحمد عبد اللطيف مفتش آثار بإدارة الحفائر بمعابد الكرنك.

 
تنفيذ محكى حفائر أثرية لتعليم الأطفال الإكتشافات الأثرية
تنفيذ محكى حفائر أثرية لتعليم الأطفال الإكتشافات الأثرية

جانب من تعليم الأطفال محكى الحفائر
جانب من تعليم الأطفال محكى الحفائر

فعاليات محكى حفائر أثرية لتعليم الأطفال الإكتشافات الأثرية بالأقصر
فعاليات محكى حفائر أثرية لتعليم الأطفال الإكتشافات الأثرية بالأقصر

محكى حفائر أثرية لتعليم الأطفال الإكتشافات الأثرية بالأقصر
محكى حفائر أثرية لتعليم الأطفال الإكتشافات الأثرية بالأقصر

مدير الوعى الآثرى خلال فعاليات المحكى
مدير الوعى الآثرى خلال فعاليات المحكى
 

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