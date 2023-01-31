تقديم 776 طلب ترخيص وفقا للقانون الجديد للمحال العامة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الموجودة بها إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد ولائحته التنفيذية، حيث إستقبلت مراكز إصدار التراخيص بمحافظة البحيرة حتي الآن 776 طلبا تم إدخالها على المنظومة الجديدة.

وتأتى هذه المنظومة الجديدة فى إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030. كما تأتى وفق جهود الدولة برعاية اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد.

يذكر أن قانون المحال الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها.