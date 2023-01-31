تعليم الأقصر تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب نهاية التصحيح الأسبوع المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية مديرية التربية والتعليم بالأقصر، للإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، وذلك عقب نهاية أعمال التصحيح وتقدير درجات الطلاب، حيث أنه عقب انتهاء عمليات التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة، وقائمة أسماء الأوائل للترم الأول بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر.



ومن المقرر أن تنتهى أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها، حيث كان قد تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان طوال فترة الامتحانات كافة الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات فى كافة المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر، حيث أدى الامتحانات 17854 طالب منهم 283 منازل وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.



وشدد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى هدوء واستقرار، وأيضًا بالتواصل الفورى مع غرفة العمليات حال حدوث أى أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئنًا لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكدًا على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال فى الإجابة.



كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية، وبدأت فور نهاية الامتحانات عمليات التصحيح لحين إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.