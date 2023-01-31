اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على السرعات المقررة على طريقى القاهرة / السويس والإسماعيلية الصحراوى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:10 م
تعرف على السرعات المقررة على طريقى القاهرة / السويس والإسماعيلية الصحراوى طريق- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية باستبدال السرعات المقررة لطريقى القاهرة / السويس الصحراوى، القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، الواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على النحو التالي:

 

طريق القاهرة / السويس الصحراوي:

 بدءًا من الكيلو 19 أسفل الطريق الدائرى حتى الكيلو 109 على سرعة 100 كم فى الساعة لمركبات نقل الركاب والدرجات الألية ذات العجلتين، و120 كم فى الساعة لباقى أنواع المركبات، وطريق الخدمة "أينما وجد" على سرعة 60 كم فى الساعة لكافة أنواع المركبات.

 

طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي:

الطريق الرئيسى بدءًا من الكيلو 33 حتى الكيلو 94 على سرعة 100 كم فى الساعة لمركبات نقل الركاب والدرجات الألية ذات العجلتين، و120 كم فى الساعة لباقى أنواع المركبات، وطريق الخدمة "أينما وجد" على سرعة 60 كم فى الساعة لكافة أنواع المركبات.

 

 
نص القرار
نص القرار

 

نص القرار 2
نص القرار

 

 
 
 

طريق القاهرة السويس الصحراوى

طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى

السرعات المقررة على طريق القاهرة السويس

السرعات المقررة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

الطريق الدائري

طريق القاهرة السويس الصحراوي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة