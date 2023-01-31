تعرف على السرعات المقررة على طريقى القاهرة / السويس والإسماعيلية الصحراوى

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية باستبدال السرعات المقررة لطريقى القاهرة / السويس الصحراوى، القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، الواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على النحو التالي:

طريق القاهرة / السويس الصحراوي:

بدءًا من الكيلو 19 أسفل الطريق الدائرى حتى الكيلو 109 على سرعة 100 كم فى الساعة لمركبات نقل الركاب والدرجات الألية ذات العجلتين، و120 كم فى الساعة لباقى أنواع المركبات، وطريق الخدمة "أينما وجد" على سرعة 60 كم فى الساعة لكافة أنواع المركبات.

طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي:

الطريق الرئيسى بدءًا من الكيلو 33 حتى الكيلو 94 على سرعة 100 كم فى الساعة لمركبات نقل الركاب والدرجات الألية ذات العجلتين، و120 كم فى الساعة لباقى أنواع المركبات، وطريق الخدمة "أينما وجد" على سرعة 60 كم فى الساعة لكافة أنواع المركبات.