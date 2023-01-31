تعرف على أهم خطط ومشروعات قطاع البترول بمحافظات الصعيد

كتبت - مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة جنوب الوادى تعد شركة متكاملة متعددة الأنشطة تستهدف خدمة محافظات الصعيد، وتوفير كافة الخدمات البترولية لأهالى الصعيد خاصة جهود توصيل الغاز للمنازل الذي شهد توسعأ كبيرا إلى جانب توصيل الغاز للقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط والتوسع فى نشر محطات الخدمة للتيسير على أهالينا في الصعيد لما له من مردود اقتصادي وفيما يلى أهم المشروعات بالصعيد وكانت كالتالى..

1- العمل فى مشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط يجرى على قدم وساق ، وأنه رغم التحديات التى فرضتها الأحداث العالمية المتلاحقة نجح قطاع البترول فى الحصول على معظم التوريدات لهذا المجمع الكبير والمخطط الانتهاء منه خلال العام القادم ليساهم ، إلى جانب مجمع إنتاج البنزين الذي شرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى تأمين احتياجات محافظات الصعيد من الوقود بنوعيه البنزين والسولار كوقود اقتصادى وآمن بدلاً من نقل الوقود من الشمال إلى الجنوب.

2-قطاع البترول يعمل حالياً على انشاء مصنع بمنطقة العين السخنة لتصنيع مواسير توصيل الغاز للمنازل والذى سيسهم فى توفير جانب من احتياجات شركات توصيل الغاز بهدف تعظيم المكون المحلى وتقليل تكلفة الاستيراد .

3-مكن ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية قطاع البترول من العمل فى منطقة البحر الأحمر البكر وأنه بناءً على نتائج عمليات البحث السيزمى تم طرح مزايدة عالمية بالبحر الأحمر جذبت اهتماماً كبيراً من شركات البترول العالمية مثل شيفرون وشل ومبادلة الإماراتية وهذه الشركات بدورها استقطبت شركات عالمية أخرى للتعاون معها فى مناطق امتيازها بالبحر الأحمر مما يظهر مدى اهتمام الشركات العالمية بالامكانات الواعدة للبحر الأحمر ، حيث أن عمليات الحفر من المستهدف أن تبدأ خلال العام القادم بعد الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية التى تم تجميعها.

4- تم تخصيص إدارة مختصة بكفاءة الطاقة بكافة شركات وهيئات القطاع بهدف ترسيخ ثقافة كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتحقيق وفر ناتج عن الترشيد .

5-وفيما يخص جهود المسئولية المجتمعية فقطاع البترول يعمل وفق استراتيجية متكاملة فى كافة محافظات الصعيد للمساهمة فى مشروعات التنمية المجتمعية بالتعليم والصحة وغيرها من الأنشطة التى تسهم فى تطوير مستوى معيشة المواطنين ،حيث جهود قطاع البترول مؤخراً لإعادة إعمار قرية خور عواضة بأسوان بالتعاون مع جمعية الأورمان.

و حيث أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بأداء العاملين بشركة جنوب الوادى والشركات التابعة على جهودهم المخلصة لتنفيذ خطط ومشروعات القطاع بمحافظات الصعيد.

6- أهم ملامح الموازنة التخطيطية لشركة جنوب الوادي القابضة لعام 2023 / 2024 والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها والمخطط إقامتها ، حيث إن متوسط الإنتاج لشركات جنوب والشركات التابعة بلغ حوالى 5ر22 الف برميل زيت يومياً خلال ال 6 اشهر الماضية .

7- تحقيق شركة بتروجلف كشفاً بترولياً بحقول جيسوم وأنه جارى الانتهاء من عمليات تنمية الكشف تمهيداً لوضعه على الانتاج ليسهم فى رفع معدلات الإنتاج.

8- استمرار الشركة في تنفيذ مشروعاتها المشتركة وتطويرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف خاصة بعد ما حققته خلال المرحلة الأولى من مشروع تجميع بيانات البحث السيزمى بمنطقة البحر الأحمر ، وأنه جارى المعالجة النهائية للبيانات السيزمية التى تم تجميعها تمهيداً لحفر آبار استكشافية خلال العام بإجمالى استثمارات تزيد عن 150 مليون دولار .

9- توصيل الغاز إلى مليون و783 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر الماضى ، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 51 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" حتى نهاية ديسمبر الماضى وجارى العمل على مد الشبكات لـ 246 قرية.

10- مساهمات لشركة جنوب الوادى مجتمعية خلال العام المالى الحالى بقيمة 20مليون جنيه فى مشروعات تطوير المدارس والرعاية الصحية وتنمية وتطوير عدد من قرى الصعيد .