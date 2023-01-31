تعديل وزارى محدود فى الحكومة التونسية

وكالات

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديلا وزاريا على الحكومة شمل وزارتي التربية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن سعيّد قرر إجراء تحوير جزئي على الحكومة عيّن بمقتضاه:

ـ محمد على البوغديرى، وزيرا للتربية خلفا لفتحى السلاوتى.

ـ عبد المنعم بلعاتى، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلفا لمحمود إلياس حمزة.

وكان حمزة، والسلاوتي، تسلما منصبيهما بموجب التشكيلة التي قدمتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لسعيّد الذي صادق عليها في 11 أكتوبر عام 2021.