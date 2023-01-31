تسليم مبنى الوحدة البيطرية بالغنيمى عقب إحلالها وتجديدها بقلين كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ العديد من انشاء وإحلال وتجديد الوحدات البيطرية بقرى المحافظة، ومنها قرى مركز مطوبس من خلال مبادرة حياة كريمة، إضافة للعديد من قرى المراكز، فتم استلام مبنى الوحدة البيطرية بالغنيمى مركز قلين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء دكتور ايهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال لدكتور محمد السيد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، تستمر الانجازات في مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ واللواء دكتور ايهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فقد تم اليوم الثلاثاء، الموافق 31 يناير الجاري 2023، استلام مبنى الوحدة البيطرية بالغنيمى مركز قلين بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بإشراف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة قلين وذلك بحضور الدكتور عبد الستار شعوط ،مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمد أبو سلامه، مدير إدارة قلين، والدكتورة أمينة الفقى ـ إدارة المتابعة، والدكتور جمال رضوان، مدير الوحدة، وإبراهيم صلاح، والسعيد عامر، والمهندس محمد سعيد بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة قلين.

وعلى جانب أخر تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن أعمال حملة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، من الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، مؤكداً أنه تم تحصين 67 ألف و 890 رأس ماشية، منذ بدء الحملة من المستهدف تحصينه 157 ألف و 621 رأس ماشية، منهم 119 ألف و157 أبقار، و34ألف و31 أغنام، و4 آلاف و433 ماعز.

كما تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 29340 طائر ضد الأمراض الوبائية، يأتي ذلك في إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، والدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام مدير إدارة الدواجن .

كما تم تحصين بأجر 6600 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق واحد و3 رياشات، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 40 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالى 17000 طائر، كما تم منح 4 تصاريح لنقل الطيور الحية حفاظا على الثروة الداجنة.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام تمارس عملها خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة و متحركة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.



الوحدة البيطرية بالغنيمى