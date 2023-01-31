اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات شهر يناير

الثلاثاء، 31 يناير 2023 10:19 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات شهر يناير البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر  يناير، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 17001 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2909 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 20300 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 6991 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2970 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4466 نقطة.

البورصة المصرية

البورصة

اخبار البورصة

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة