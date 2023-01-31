تراجع بورصات الخليج بآخر جلسات شهر يناير باستثناء صعود سوق أبو ظبى

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر يناير، باستثناء ارتفاع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.062% رابحًا 68.84 نقطة ليغلق عند مستوى 9736.07 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10792.85 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19140.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.6 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال.

وانخفض ببورصة السعودية قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.14%.

وقفز 97 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 8.77%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 6.41%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.60%، وتراجع 114 سهمًا على رأسها سهم "مبكو" بنسبة 4.73%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 3.95%، ثم سهم "سينومي ريتيل" بنسبة 3.28%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 616.4 مليون سعودي.

بورصة قطر

هبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.72% خاسرًا 191.18 نقطة ليغلق عند مستوى 10932.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.6 مليون سهم بقيمة 601.6 مليون ريال عبر تنفيذ 19495 صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفعت 8 أسهم، واستقرت 7 أسهم.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الصناعات بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.18%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.06%، ثم قطاعي التأمين، والاتصالات بنسبة 1.61%، 1.24%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

بورصة دبي

انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3303.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.9 مليون سهم محققة ما قيمته 281.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5359 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية، والاتصالات بنسبة 0.38%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاعي المرافق العامة، والصناعة بنسبة 0.76%، 0.25%، على التوالي.

وزاد 14 سهمًا على رأسها بنك دبي التجاري بنسبة 2.27%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 1.97%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 10%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 15.7 مليون ورقة بقيمة 87.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

كما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% خاسرًا 2.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1928.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 462 ألف سهم بقيمة 159.8 ألف دينار بحريني.

هبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 0.32% مدفوعًا بصعود سهمي سوليدرتي البحرين، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 1.27%، 1.12%، على التوالي.

بورصة الكويت

بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% خاسرًا 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 7277.29 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8085.41 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% خاسرًا 19.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5623.36 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحًا 12.13 نقطة ليغلق عند مستوى 5725.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 113.1 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8776 صفقة، وهبطت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.32%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاعات المواد الأساسية، والبنوك، والتأمين بنسبة 0.09%، 0.07%، 0.03%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.062% رابحًا 68.84 نقطة ليغلق عند مستوى 9736.07 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.463 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 192 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 12483 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.96%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 4.17%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.45%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.83%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 1.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 13.7%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 7.43%، ثم سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 6.34%، وتراجع 36 سهمًا على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.7%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.36%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 8.79%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 462 مليون درهم.