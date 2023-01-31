تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.41% بختام تعاملات شهر يناير

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر يناير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 16446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 19736 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة.