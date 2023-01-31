تجدد الأمطار الغزيرة على الإسكندرية فى نوة " الكرم".. صور

شهدت محافظة الإسكندرية تجدد هطول الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة وخاصة كورنيش الإسكندرية، حيث ضربت نوة "الكرم" محافظة الإسكندرية ، بعد موجة دافئة شهدتها المحافظة لمدة 7 أيام خلال شهر "طوبة" ، وهو طقس دافئ غير معتاد فى هذا الوقت من العام ، لتعود من جديد الأجواء الشتوية الباردة الى المحافظة الساحلية ،وذلك فى بدء نوة "الكرم" الذى ضربت الإسكندرية منذ أمس ، وخلال 24 ساعة شهدت المحافظة تقلبات جوية سريعة وحادة، حيث شهدت المحافظة نشاط فى حركة الرياح وصل سرعتها الى 70 كم فى الساعة، وهطول أمطار غزيرة ومتوسطة استمرت من مساء أمس وحتى اليوم ، مع زيادة حدة الأمطار وهطول أمطار رعدية ،حيث ضرب البرق و الرعد سماء الإسكندرية اليوم يصاحبه هطول الأمطار الغزيرة .

من جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات "نوة الكرم" والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة. موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتابع اللواء محمد الشريف تمركزات سيارات الصرف الصحي على مستوى الأحياء، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، مشددا على تكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 60% تقريبًا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

يذكر أن "نوة الكرم" تهب على الإسكندرية فى الأيام الأخيرة من شهر يناير، وتستمر لمدة 7 أيام، ولذلك سميت بنوة الكرم، لأنها كريمة فى أمطارها وطول مدة استمرارها، وتتوقف ممارسة مهنة الصيد خلالها بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار.



تجدد الامطار الغزيرة على الاسكندرية (1)



تجدد الامطار الغزيرة على الاسكندرية (2)



تجدد الامطار الغزيرة على الاسكندرية (3)