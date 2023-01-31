بوابة الوظائف الحكومية تعلن نتيجة تظلمات مسابقة شغل وظائف "رياض أطفال"

كتبت: ريهام الباشا

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نتائج تظلمات المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل)، والمتقدمين في المسابقة التكميلية معلم مساعد (رياض أطفال)، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ..

وأعلن جهاز التنظيم والإدارة قبول عدد من التظلمات ومن المقرر أن يتم إجراء الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلماتهم يوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير 2023.

وكان الجهاز قد أعلن فتح باب التظلم من نتيجة مسابقة شغل وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحري في الفترة من 25 يناير حتى 8 فبراير.