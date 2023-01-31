اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:39 م
أكرم القصاص
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المعهد الفرنسى بالإسكندرية ينظم عرض مسرحي لتوفيق الحكيم وسط إقبال جماهيرى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 08:57 م
المعهد الفرنسى بالإسكندرية ينظم عرض مسرحي لتوفيق الحكيم وسط إقبال جماهيرى عرض مسرحي لتوفيق الحكيم
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظم المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عرض مسرحي بعنوان "الطعام لكل فم" للكاتب المسرحي الراحل توفيق الحكيم بمشاركة عدد من شباب الموهوبين على مسرح المعهد  ومن إخراج طارق نادر.
 
وشهد العرض المسرحى اقبال جماهيرى كبير لمشاهدة العرض المسرحي الذى يُعد من ضمن الانشطة الفنية للمعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية.
 
فى سياق آخر نظم المعهد الفرنسي بالإسكندرية عروض سينما شهرية جديدة ومناظرات مع المخرج أحمد نبيل. تهدف هذه الدورة إلى أن تكون نافذة على عالم السينما الفرنسية من خلال الأفلام الوثائقية والروائية، بمقر المعهد بالتنبؤ دانيال".
 
وشملت العروض السينمائية افلام بعنوان "143 شارع الصحراء: وسط الصحراء الجزائرية، في تتابعها امرأة تكتب قصتها. تستقبل في بيتها - من أجل سيجارة، قهوة أو بيض - سائقي الشاحنات ، كائنات متجولة وأحلام ... اسمها مليكة "ومترجمة باللغة الإنجليزية مدتها ساعة و 40 دقيقة "متاحة للجمهور".
 

 


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