اليوم السابع
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المستشار الألماني: لن نزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 08:00 ص
المستشار الألماني: لن نزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة المستشار الألماني أولاف شولتز
وكالات

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جدّد المستشار الألماني أولاف شولتز، الأحد، التأكيد على أن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن كثّفت كييف دعواتها الغرب إلى تسليمها أسلحة أكثر تطوراً لمساعدتها في صد الغزو الروسي.

وكان شولتز قد وافق، الأربعاء، على إرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وعلى السماح لبلدان أوروبية أخرى بالقيام بالمثل، بعد نقاش حاد استمر أسابيع وضغوط متزايدة مارسها الحلفاء.

وفي تصريحات سابقة، أكد المستشار الألماني أن بلاده لن تشارك في الحرب بأوكرانيا على الرغم من توريدات الأسلحة واسعة النطاق من ألمانيا.

وقال شولتز في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس: "إنها حرب بين روسيا وأوكرانيا... لن يتغير شيء في ذلك من خلال أننا قدمنا لأوكرانيا مساعدات مالية وإنسانية ووردنا إليها أسلحة".

وأكد مستشار ألمانيا أن بلاده ستفعل كل شيء كي لا يصل الأمر إلى حدوث تصعيد يؤدي إلى حرب بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقال: "هذا أمر مستبعد بالنسبة لنا. سوف نفعل كل شيء كي لا يحدث ذلك".

 

 


المستشار الألماني

أوكرانيا

المانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

أولاف شولتز



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