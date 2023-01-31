وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان لها الاثنين- على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لاستهداف دور العبادة ولكافة أشكال الإرهاب والتطرف ووقوفها التام إلى جانب جمهورية باكستان الصديقة في هذا المصاب قيادة وحكومة وشعبا وتقدمت الخارجية الكويتية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.