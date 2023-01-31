وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن المشتبه بهم من سكان القدس الشرقية، وهم متهمون بالاستيراد غير القانونى للأسلحة من الصين والولايات المتحدة، فضلا عن تصنيع أسلحة بواسطة تكنولوجيا الطابعات ثلاثية الأبعاد لأغراض التهريب.