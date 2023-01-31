السيطرة على حريق محدود بدير العذراء مريم بجبل درنكة فى أسيوط

كتب: محمد الأحمدى

أعلن الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير العذراء مريم بجبل درنكة في أسيوط اندلاع حريق محدود بخيمة دير العذراء مريم بالجبل، وتمت السيطرة عليه في خلال 5 دقائق ولا يوجد أي إصابات والجميع بخير.

وذكر بيان المطرانية أن سيارة الإطفاء المتمركزة أمام الدير تحركت فكانت هذه الخيمة ضمن فعاليات كرنفال كنائس الغرب.

وأوضح البيان أنه استمرت باقى أنشطة الكرنفال في سلام وهدوء، كما قدم الشكر لأجهزة الحماية المدنية التي تحركت للتو فتم السيطرة على الحريق خلال 5 دقائق فقط.



بيان كاتدرائية أسيوط

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم بذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع البطريرك 110 في تاريخ الكنيسة والموافق اليوم 31 يناير و23 طوبة.

وذكر الإنفوجراف الذى نشرته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولد ببلدة الصوامعة شرق بمركز جرجا في سوهاج حوالى عام 1816.

وترهب البابا كيرلس الرابع بدير الأنبا أنطونيوس ثم رسمه الراجل البابا بطرس الجاولى قسا وعينه رئيسا للدير، ونصب بطريركا في 28 بشنس سنة 1571 ش و1854 م.

ولقب البابا كيرلس بـ "أبو الإصلاح" لعدة أسباب منها أنه اشترى مطبعة لطباعة الكتب الكنسية وأنشا مكتبة لضم الكتب الهامة واهتم بتصحيح الأخطاء في بعض الكتب المسيحية، كما هدم كنيسة البطريركية القديمة وشيد غيرها وأنشا المدرسة القبطية الكبرى بالبطريركية وفتح مدرسة أخرى بحارة السقايين وشدد في تعليم اللغة القبطية فيهما.