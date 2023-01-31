السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة شخص تحت تهديد السلاح فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.ق.ا"، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "م.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا من المجني عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام، استوقفه المتهم وهدده بسلاح ناري كان بحوزته، واستولى على متعلقاته الشخصية، وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "م.م" و"ع.ا" و" ن.ع"، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ن.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح فى الطريق العام، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.