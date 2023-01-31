السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بسوهاج

ترجع الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغا من أحد المصادر السرية باتجار المتهم فى العملة بالسوق السوداء مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من العملات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، بمعاقبة المتهم "ا.ق.ا"، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "م.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا من المجني عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام، استوقفه المتهم وهدده بسلاح ناري كان بحوزته، واستولى على متعلقاته الشخصية، وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.