"الداخلية" تُنظم فعاليات تصفيات كأس العالم الرابعة 2023 للفروسية

نظمت وزارة الداخلية البطولة المؤهلة لتصفيات كأس العالم الرابعة 2023 لرياضة التقاط الأوتاد بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة والتى أُقيمت على مدار (4) أيام بمشاركة (6) دول (مصر - الإمارات - إنجلترا - السعودية - ماليزيا - فلسطين) خلال الفترة من 22 /1 /2023 حتى 25 /1 /2023.. وقد شهدت الفعاليات أجواء تنافسية رائعة بين المشاركين فى رياضة التقاط الأوتاد.

وأقيمت فعاليات البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة والتى تحتوى على كافة التجهيزات والإمكانيات التى كان لها بالغ الآثر فى نجاح البطولة وظهورها بأعلى مستوى تنظيمى وبمقاييس عالمية، بما يعكس مدى القدرة على استضافة البطولات والمنافسات الدولية المختلفة، وهو ما يبرز اهتمام وزارة الداخلية بمثل تلك الرياضات على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى، وتوفير السبل والإمكانيات اللازمة بما يسهم فى إعداد منظومة متطورة لاستقبال كافة المنافسات الدولية

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة والتى حصل عليها الفريق المصرى متفوقًا على جميع الفرق المشاركة وتأهل لبطولة كأس العالم كما حصل اللاعبين ممثلى وزارة الداخلية المصرية المشاركين بالبطولة على المراكز الفردية (الأول – الثانى – الثالث) وشهد توزيع الجوائز وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية، ورئيس الاتحاد الدولى لالتقاط الأوتاد وممثلى سفارات الدول المشاركة والهيئات التابعة للاتحاد المصرى للفروسية.

ومن جانبهم أشاد المشاركين واتحادات الفروسية ورؤساء الأندية بالمستوى الراقى والمشرف لكافة الترتيبات والتجهيزات والخدمات المتميزة للبطولة بوادى الفروسية للشرطة وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية فى كافة المجالات والأنشطة وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دول.