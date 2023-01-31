الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة" لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه.

وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.