الداخلية تضبط 26 قطعة سلاح نارى بحوزة 16 متهما خلال حملة أمنية بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط 26 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (12 بندقية آلية- 8 بنادق خرطوش- 6 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 16 متهما لـ5 منهم معلومات جنائية.
كما ضبطت 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 440 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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