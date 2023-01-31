الداخلية تضبط 26 قطعة سلاح نارى بحوزة 16 متهما خلال حملة أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط 26 قطعة سلاح نارى، عبارة عن (12 بندقية آلية- 8 بنادق خرطوش- 6 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 16 متهما لـ5 منهم معلومات جنائية.

كما ضبطت 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 440 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.