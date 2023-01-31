الداخلية تضبط شخصا بالقاهرة لاتهامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام وخاصةً تزوير الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة.

وكشفت التحريات قيام المتهم بترويج المستندات والأوراق المزورة على عملائه مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، كما أضافت التحريات بقيام المذكور بإنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأسماء وصفات منتحلة وأعلن من خلالها عن نشاطه الإجرامى فى مجال التزوير وكذا استقطاب المواطنين وأصحاب الشركات ورجال الأعمال لدفع مبالغ مالية لدعم مؤسسات الدولة واتخاذه من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعثر بحوزته على (كارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بصفات منتحلة منسوبين لجهات وهيئات مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير)، وكذا (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين احتوائه على (مستندات معدة للتزوير تؤكد نشاطه الإجرامى ، ومحادثات نصية ورسائل إلكترونية متبادلة بين المتهم وآخرين على تطبيق (واتس آب) تفيد نشاطه الإجرامى - العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية المزيفة بأسماء أشخاص منتحلة)، وكذا محفظة إلكترونية تستخدم فى تلقى الإيداعات المالية المرسلة من عملائه وضحاياه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.