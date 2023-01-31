الجمعة.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود يوم صحى مجانى للمهندسين وأسرهم يوم الجمعة 3 فبراير فى نادي المهندسين سابا باشا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءً .
وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الصحى يشمل الكشف المجانى فى تخصصات الاسنان والباطنة، كما يشمل قياس الضغط والسكر بالدم بالتعاون مع احد المستشفيات الكبرى .
وأضاف ان نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توفير الخدمات الصحية المجانية للمهندسين وأسرهم بصفة مستمرة بالإضافة إلى توفير الحملات التابعة لوزارة الصحة داخل نادي المهندسين بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية تسهيلًا على المهندسين وأسرهم، مؤكدًا أن لجنة الرعاية الصحية تستقبل كافة المقترحات لتوفير الخدمات الصحية للمهندسين وتلبيه رغباتهم.
بالصور..انطلاق أنشطة كامب نصف العام فى نقابة المهندسين بالإسكندرية
من جهه أخرى نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي اللجنة الاجتماعية والثقافية أنشطة جديدة فى إطار كامب نصف العام والتى تستمر خلال اجازة نصف العام مجانًا لأبناء المهندسين.
وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية ، فى نقابة المهندسين بالإسكندرية انه انطلق نشاط " المبتكر الصغير" المستوى الأول بمشاركة 80 طالب والمستوى الثانى بمشاركة 20 طالب من أبناء المهندسين بالإضافة إلى نشاط "المعماري الصغير" بمشاركة 70 طالب .
يأتى ذلك فى إطار كامب نصف العام يأتى ذلك فى إطار حرص نقابة المهندسين بالإسكندرية على تقديم انشطة مختلفة للمهندسين وأسرهم وتفعيل أنشطة الكامب بعد تحقيقه نجاح كبير وإقبال من المهندسين وأبنائهم خلال اجازة الصيف .
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