الجمعة.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود يوم صحى مجانى للمهندسين وأسرهم يوم الجمعة 3 فبراير فى نادي المهندسين سابا باشا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساءً .

وقال المهندس أحمد محمود رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الصحى يشمل الكشف المجانى فى تخصصات الاسنان والباطنة، كما يشمل قياس الضغط والسكر بالدم بالتعاون مع احد المستشفيات الكبرى .

وأضاف ان نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على توفير الخدمات الصحية المجانية للمهندسين وأسرهم بصفة مستمرة بالإضافة إلى توفير الحملات التابعة لوزارة الصحة داخل نادي المهندسين بالتنسيق مع مديرية الصحة بالإسكندرية تسهيلًا على المهندسين وأسرهم، مؤكدًا أن لجنة الرعاية الصحية تستقبل كافة المقترحات لتوفير الخدمات الصحية للمهندسين وتلبيه رغباتهم.