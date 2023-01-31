افتتاح مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة بقنا خلال الاحتفال بالعيد القومى

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن بدء سلسلة من الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة تزامنا مع الاحتفالات بالعيد القومى خلال شهر مارس القادم، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وموقف استلام المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، وذلك بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد كمال، والعميد محمود وحيد، المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع سرعة نهو الملاحظات الواردة في تقرير دار الهندسة بشأن بعض المشروعات، تمهيدا لاستلام تلك المشروعات، وسرعة تأثيث المشروعات التي يتم استلامها، وتجهيز الكوادر البشرية المقرر عملهم بتلك المؤسسات، والتنبيه علي العاملين بضرورة الالتزام بملابس موحدة، لإضفاء مظهر حضاري أثناء تقديم الخدمات للجمهور.

وقال محافظ قنا، إن المرحلة الأولى ضمت 5 مراكز تحوى 88 قرية بأكثر من 792 نجعا، بحجم استثمارات بلغ 31 مليار جنيه، ما يوضح حجم المشروعات التي تم إنجازها وحجم التغيير الذى حدث فى هذه المراكز.

وأضاف الداودى أن "حياة كريمة" أحدثت تغيير جذرى داخل القرى المستهدفة، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وشبكات مرافق وطرق ومشروعات خدمية وتنموية فى كافة المجالات، بما يسهم فى رفع مستوى وجودة المعيشة والقضاء على الظواهر السلبية.