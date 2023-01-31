اعتماد نتيجة امتحانات التيرم الأول بمدرسة مياه الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

اعتمد المهندس، أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، نتيجة امتحان نصف العام الدراسي 2023/2023 للصف الأول والثاني الثانوي بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وتخطت نسبه النجاج 94% تمهيدا لإعلانها غدًا 1/2/2023.

وأكد المهندس أحمد جابر، أن المدرسة الفنية تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة وذوي خبرة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، ويرجع ذلك إلى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصون من الشركة، وذلك يؤدى إلى نقل خبراتهم العملية للطلبة بجانب المواد العلمية، والتى تؤهلهم لمواكبة التطور في استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها في المجالات المختلفة.

علي صعيد آخر، أعلنت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية عن خدمات جديدة تقديم 8 خدمات جديدة عن طريق التقديم، أون لاين من خلال الموقع الإلكترونى للشركة، وذلك لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقالت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية، إنه تم بدء تقديم 8 خدمات جديدة من خلال تغير (أون لاين) من خلال موقعها

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الخدمات الإلكترونية المتاحة على البوابة الإلكترونية للشركة هي:

1. دفع فاتورة أون لاين

2. استعلام عن فاتورة

3. إدخال قراءة

4. إرسال شكوى

5. تعاقد أون لاين

6. تعاقد منزلى

7. حجز مسبق

8. طلب قطع موفرة