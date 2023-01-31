استجواب رئيس حكومة اليابان بسبب شراء نجله هدايا تذكارية للوزراء نيابة عن والده

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خضع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، لاستجواب من قبل كتلة المعارضة في البرلمان الياباني، بشأن تقرير نشرته إحدى المجلات المحلية بشأن رحلة خاصة قام بها نجله شوتارو.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن تقارير إعلامية محلية، أن شوتارو، الابن الأكبر والسكرتير التنفيذي لكيشيدا، استخدم سيارة رسمية لمشاهدة معالم المدينة والتسوق لشراء الهدايا التذكارية أثناء مرافقته لرئيس الوزراء الياباني في جولته في خمس دول في أمريكا الشمالية وأوروبا في منتصف ينايرالماضي، في رحلة دفع ثمنها دافعو الضرائب في اليابان.

وفي جلسة الاستجواب البرلمانية، دافع كيشيدا عن ابنه (32 عاما)، قائلا إنه اشترى هدايا تذكارية لأعضاء حكومة كيشيدا نيابة عنه، كجزء من "الواجبات الرسمية" لشوتارو كسكرتير، دون توضيح نوع الهدايا التي اشتراها.

ويأتي التقرير وسط تدني نسبة التأييد لمجلس الوزراء الياباني في مواجهة الانتقادات بأن إدارة كيشيدا كانت حريصة على زيادة الضرائب لتمويل التوسيع المخطط لميزانية الدفاع دون مراجعة الإنفاق العام غير الضروري.