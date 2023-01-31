إعلان نتائج طلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة.. اليوم

كتبت - مرام محمد

تعلن مدارس محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 للصف السادس الابتدائي، وذلك وفقا لجداول إعلان امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبدأت مدارس الجيزة الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب صفوف النقل منذ يوم الأحد الماضي، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب صفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي والخامس الابتدائى والثاني الإعدادي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس.

وأشارت أنه تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يوم الأحد الماضي، والإعلان عن نتائج طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى يوم أمس الإثنين.

وأكدت أن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائى ستعلن اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير المقبل، كما سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.