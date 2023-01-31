وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن عمليات الانقاذ فى أعقاب الانفجار لا تزال جارية، حيث تتم إزالة أنقاض المسجد.

وقالت الشرطة إن انتحاريا فجر نفسه فى مسجد في بيشاور خلال صلاة العصر، وأوضح قائد شرطة بيشاور محمد إعجاز خان، أن المهاجم فجر العبوة الناسفة في اللحظة التي اصطف فيها مئات الأشخاص لأداء الصلاة، مشيرا إلى أن المسجد يقع داخل مقر للشرطة شديد الحراسة، ويجري التحقيق في كيفية دخول العبوة إلى مكان التفجير.

