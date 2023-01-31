إطلاق مبادرة "ابدأ - حياة" بالغربية لتدريب السيدات المعيلات على مهنة الخياطة

كتبت : أماني سمير

أطلقت أمس المبادرة الرئاسية "ابدأ" بالتكامل مع مبادرة "حياة كريمة" مبادرة جديدة تحمل شعار "ابدأ- حياة" لتأهيل السيدات المعيلات وتدريبهن على مهنة الخياطة والتفصيل فى محافظة الغربية بقرية " كفر الزيتون".

وتشمل مبادرة " ابدأ – حياة " تدريب حوالى 30 سيدة بشكل أولى لمشاغل الخياطة فى قرية "نهطاى " وتفهمنا العزب ليندمجوا بعد ذلك فى سوق العمل من خلال منتجاتهم، وقد لاقت مبادرة " ابدأ – حياة " قبولا وإستحسانا كبيرا من المشاركين، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الفتر المقبلة بشكل تدريجى .

وفيما يلى نستعرض أهم ما حققته "ابدأ" خلال 3 أشهر فى مجال البحث والتطوير والتدريب :

بدء المرحلة الأولى من مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022، بالتعاون مع "حياة كريمة" ووزارة "الإنتاج الحربي" والتى تضمنت برنامج تدريبى مهنى متكامل للشباب فى إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامج رياضى وترفيهى شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وغيرها

جاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتى قدمت كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية

كما أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياةكريمة"ووزارة الإنتاج الحربى ومحافظة "الدقهلية"عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهنى والتثقيفى لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة

وقد وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتى تعد الذراع التنفيذى لمبادرة "ابدأ" مُمثلة فى شركة "بيكو" – والتى تُعد أحدى الشركات الرائدة فى مجال المعدات الصناعية الثقيلة وصيانتها – برتوكول تعاون مع "الجهاز المركزى للتعمير" التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفي، والتخصصى لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" قد إنطلقت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال "الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة" فى 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.