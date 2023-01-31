إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق بنى سويف الفيوم الزراعى أمام قرية قاى.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب دراجة بخارية أمام قرية قاى على الطريق الزراعى بنى سويف الفيوم، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم رمضان ص م 27 سنة مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وحماده ف م 25 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وشقيقه على 12 عاما مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر.



تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.