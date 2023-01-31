اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة شخص ونقله للمستشفى الدولى فى المنصورة بسبب انفجار أنبوبة غاز

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:15 م
إصابة شخص ونقله للمستشفى الدولى فى المنصورة بسبب انفجار أنبوبة غاز إسعاف - أرشيفية
الدقهلية : محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخص فى العقد السادس من عمره، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزله بمدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، من إدارة المستشفيات يفيد وصول شخص فى العقد السادس من عمرة بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل منزلة الكائن بمدينة نبروة خلف مجلس المدينة.

 

وانتقلت قوة امنية من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل المنزل، ما أسفر عن إصابة المالك ويدعى مصطفى عبدالجليل البندارى 57 سنة، دون حدوث تلفيات بالمسكن

 

وتم نقل المصاب لمستشفى نبروه وتحويله لمستشفى المنصورة الدولى، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


انفجار اسطوانه

اسطوانه غاز

انبوبه غاز

اصابه شخص

نبروة

مركز شرطة نبروه

مستشفي نبروه

مستشفي المنصورة الدولي

الدقهلية

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة