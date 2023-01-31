إصابة شخص ونقله للمستشفى الدولى فى المنصورة بسبب انفجار أنبوبة غاز

الدقهلية : محمد الحبشي

أصيب شخص فى العقد السادس من عمره، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزله بمدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، من إدارة المستشفيات يفيد وصول شخص فى العقد السادس من عمرة بسبب انفجار أسطوانة غاز داخل منزلة الكائن بمدينة نبروة خلف مجلس المدينة.

وانتقلت قوة امنية من ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل المنزل، ما أسفر عن إصابة المالك ويدعى مصطفى عبدالجليل البندارى 57 سنة، دون حدوث تلفيات بالمسكن

وتم نقل المصاب لمستشفى نبروه وتحويله لمستشفى المنصورة الدولى، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.