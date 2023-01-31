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إصابة شخصين باختناق إثر تسريب غاز داخل شقة فى أكتوبر

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:46 م
إصابة شخصين باختناق إثر تسريب غاز داخل شقة فى أكتوبر إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بتسرب غاز  داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة شخصان بالاختناق وانتقلت سيارات الإسعاف الى المكان وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
 
وأفادت التحريات الأولية، بأن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.
 
 
 

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