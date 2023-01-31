إصابات جديدة بالتسمم لأطفال جراء تحدى خطير على تيك التوك فى المكسيك

فاطمة شوقى

تسبب تحدى تيك توك "من ينام أخيرا يفوز" فى عدد من الإصابات الجديدة بالتسمم لأطفال فى المكسيك، وذلك لتناولهم كميات كبيرة من دواء لمرضى الاكتئاب الذى يسبب النعاس، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت الصحيفة إن هذه المرة الثانية التى يتسبب فيها هذا التحدى لإصابة عدد من الأطفال، ففى المرة الأولى تسبب فى إصابة طلاب مكسيكيين فى المدارس فى مكسيكو سيتى وولاية نويفو ليون وكان يبلغ عدد المصابين 8 أشخاص، والآن تسبب فى إصابة أكثر من 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما فى ولاية جواناخواتو.

وذكرت حكومة ولاية جواناخواتو أن ما لا يقل عن 15 طالبًا في المرحلة الابتدائية ، تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عامًا ، قد تسمموا بالكلونازيبام بسبب التحدي من منصة تيك توك الشهيرة، ووفقًا لسلطات الدولة، تم نقل القاصرين إلى مراكز صحية قريبة لتقييمهم من قبل الأطباء.

وأصدرت الولاية بيانا تحذيريا لتنبيه المجتمع حول التحدي الذي تسبب في تسمم القاصرين ، الذين يخضعون حاليًا للعلاج.

ويتكون "تحدي كلونازيبام" من تناول حبوب من هذا الدواء وعدم السماح للنوم وبالتغلب على النعاس الذي ينتجه، "آخر من ينام هو الفائز" ، هو الشعار الذى انتشرت به هذه الممارسة أيضًا على تلك الشبكة الشعبية جدًا بين الشباب.

ومن أشهر التحديات التي شهدت رواجا على هذا التطبيق مؤخرا تحد "تناول قطعة من الحلوى بداخلها مادة حارة للغاية" وتحد تناول "العقارات" الذي تسبب في تسمم ما لا يقل عن 57 طالبا بإحدى المدارس الثانوية بالمكسيك وتحد "الخنق" أو "كتم النفس" وغيرها مما يسبب حوادث مميتة بين الطلبة والمراهقين الذي يتابعون التطبيق بشكل يومي.