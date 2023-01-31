إسبانيا توجه تهمة "الإرهاب" لمشتبه بتنفيذه هجوما بالساطور على كنيستين

وكالات

وجه القضاء الإسباني الإثنين تهمة "الإرهاب" إلى المغربي ياسين قنجاع (25 عاما)، المشتبه بتنفيذه هجوما جهاديا بساطور داخل كنيستين في إلخسيراس في جنوب إسبانيا الأربعاء الماضي، وقرر وضعه في الحبس الاحترازي.

وأفادت المحكمة المختصة في مدريد بقضايا الإرهاب إن قنجاع الذي قتل بساطوره شماسا وأصاب ثلاثة أشخاص بجروح، أحدهم كاهن طعنه في رقبته، سيتم إيداعه الحبس الاحترازي بتهمة ارتكاب "جريمة قتل وإصابة أشخاص بجروح لدوافع إرهابية".

وتضمن بيان المحكمة أن العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أن قنجاع تصرف "عن وعي" بهدف إحداث "أضرار بالغة" عبر استهدافه "عمدا" الكاهن والشمّاس إضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين أحدهم مغربي مسلم هاجمه المتهم "بقصد قتله" لأنه "كافر" كونه، بنظره، ابتعد من الإسلام.

وأضاف البيان أنه حتى لو أن قنجاع "غير مرتبط بشكل مباشر بمنظمة إرهابية محددة"، فهو "قام بعمله باسم الظاهرة الجهادية" التي "تروع المجتمع وتزعزع السلم الاجتماعي".

وفي نظر قاضي الادعاء خواكين غاديا فإن ما أقدم عليه المهاجر المغربي "يمكن وصفه بأنه هجوم جهادي" استهدف بشكل خاص ممثلين "للكنيسة الكاثوليكية".