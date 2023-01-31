اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:30 م
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إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضى زراعية فى قنا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:59 ص
إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضى زراعية فى قنا جانب من الإزالات
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وقدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية.

قال قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، أن الحملة التى قادها أحمد فريج، نائب رئيس المركز، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ بالمدينة، وشارك فيها مسئول التنظيم بالمدينة وقسم الإزلالات والجمعية الزراعية.

وأوضح الشعينى، أن تلك الحملات تأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ويجب ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات.

 

 

 

 


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