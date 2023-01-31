إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضى زراعية فى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وقدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية.



قال قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، أن الحملة التى قادها أحمد فريج، نائب رئيس المركز، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ بالمدينة، وشارك فيها مسئول التنظيم بالمدينة وقسم الإزلالات والجمعية الزراعية.



وأوضح الشعينى، أن تلك الحملات تأتى بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ويجب ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات.