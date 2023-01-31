إحباط محاولة راكبة تهريب أكثر من 1400جهاز وتانك "فيب" وراكب بحوزته أدوية مخدرة

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من أجهزة، وتانكات الشيش الإلكترونية، وضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته كمية من الكبسولات المدرجة بجداول المخدرات.

الحالة الاولي، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت استوقف محمد نبيل، طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما كثافات متماثلة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكبة وسط الملابس، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف اماني عبد الله صالح مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، أسفر عن ضبط ١١٤٠ تانك "فيب" و٢٨٩ جهاز "فيب"، شارك في الضبط واستكمال إجراءات المحضر كل من هيثم الدمرداش و محمد فتح الله مأمورا الجمرك و محمد سيد خليل من ادارة الامن الجمركي.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من واشنطن، حيث استوقف هيثم رجب الدمرداش مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد جبر مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي، واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون عبوات دوائية داخل حقائب الراكب وسط الملابس، قام ميلاد رسمي مدير الحركة بتكليف اماني عبد الله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٢٥٢ كبسولة وقرص من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات.

وأمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة، كما امر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.