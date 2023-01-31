أمن دمياط ينجح في ضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل دليفري

دمياط - هيثم مراد

نجحت قوات الأمن بدمياط من ضبط تشكيل عصابي متهمين بارتكاب جريمة مقتل عامل دليفري ، بغرض سرقة دراجته البخارية، وذلك بعد أن كشفت التحريات قيام مجموعة من الخارجين على القانون باتخاذ منزلا بمدينة الزرقا التابعة لمحافظة دمياط مخبأ سري لمزاولة أنشطتهم الإجرامية.

وعلى الفور تشكلت فرقة أمنية بمشاركة قسم شرطة الزرقا وكفر سعد وكفر البطيخ لمداهمتهم، وأسفرت تلك الحملة من ضبط الجناة، فضلا عن كشف تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات البخارية.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت قوات الأمن بلاغا أفاد مقتل شخص يدعي محمد ز، مقيم بقرية كفر الزهراء التابعة لمركز كفر سعد، ويعمل عامل دليفري وذلك عقب قيام مجموعة من الخارجين علي القانون باعتراضه بغرض سرقة دراجته البخارية غير أنه حاول مقاومتهم حتي لقي مصرعه متأثرا بإصابته بعدة طعنات نافذة.

وأكد أهالى القرية أن مجموعة من الاشخاص اعترضوا طريق المجني عليه بمنطقة طريق المطار بمدينة دمياط الجديدة،وذلك أثناء ذهابه قاصدا مقر عمله، محاولين الاستيلاء على ممتلكاته الشخصية، موضحين انهم حاولوا إنقاذه فور سماعهم الخبر غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك

وقال أحد جيران المجني عليه، أنه كان مسؤولا عن أسرته ووالدته، موضحا أنه اعتاد أن يسلك هذا الطريق يوميا بسبب قريه من مقر عمله، مشيرا إلي قيام الجناة قاموا باعتراضه مستخدمين أسلحة بيضاء، مشيرا إلي أن المجني عليه يحظي بسيرة طيبة بين اهالي القرية، مؤكدا أنه لم يكن لديه أية عداوات.

وقامت قوات الأمن باقتياد الجناة لمركز شرطة كفر سعد، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتجري النيابة العامة الآن تحقيقاتها فور ضبط المتهمين والذين اقروا بارتكابهم الجريمة بغرض سرقة الدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليه.