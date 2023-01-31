أمن الجيزة يعاين حريق سيارة أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة بطريق الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لسيارة ملاكي اشتعل بها حريق، بطريق الواحات، مما أسفر عن مصرع و3 من أبنائهما، وإصابة بن رابع، لتحديد سبب اشتعال الحريق.

وتبين من خلال المعاينة تفحم السيارة بالكامل، كما تم إجراء معاينة لمكان الحادث، وإزالة آثاره، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

شهد طريق الواحات البحرية بالجيزة حادثا مأساويا صباح اليوم الثلاثاء، حيث لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من والدين، و3 من أبنائهم مصرعهم، بينما أصيب إبن آخر، نتيجة اشتعال النار بسيارة ملاكي يستقلونها، وتم السيطرة على حريق السيارة، ونقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى العام.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي، بطريق الواحات البحرية، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق.

أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة آخر، وهم قائد السيارة يبلغ من العمر 50 عاما، وزوجته 46 سنة، وابنهما 16 سنة، وإبنة 13 سنة، وإبنة أخرى تبلغ من العمر سنة وشهرين، بينما أصيب إبن آخر يبلغ من العمر 18 سنة.

تم نقل الضحايا إلى مستشفى الواحات البحرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.