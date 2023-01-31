أمطار خفيفة متقطعة بالشرقية وطفس مائل للبرودة غائم أغلب الأوقات.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة متقطعة لم تؤثر على الحركة المرورية ولم تتأثر الطرق بالأمطار التى تهطل من حين لآخر على الطرح أو حركة المركبات بسبب أن الأمطار خفيفة ومتقطعة ويشهد طقس الشرقية انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 18 والصغرى 11 درجة ونسبة سقوط أمطار 43% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 54% والرياح 19 كم/ ساعة وظهرت سماء الشرقية مشمسة اغلب الاوقات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.



طقس الشرقية (1)



طقس الشرقية (2)



طقس الشرقية (3)



