أفضل وسيلة لربط 6 أكتوبر بالقاهرة والجيزة ..تفاصيل الخط الرابع للمترو

كتب سيد الخلفاوى

يعد الخط الرابع لمترو الأنفاق ، هو أفضل وسيلة لربط 6 أكتوبر بالقاهرة والجيزة والقاهرة الجديدة، حيث أوصت جميع دراسات النقل التى تمت لإقليم القاهرة الكبرى بضرورة تنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث يعتبر الخط الرابع هو أفضل الوسائل لربط مدينة السادس من أكتوبر بوسط العاصمة وأطرافها الأخرى بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة نقل الركاب ويربطها بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية فـي الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة.

وفى النقاط التالية نعرض تفاصيل المشروع بالكامل.

المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق:

تمتد من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية & 1 سطحية) .

يجري دراسة مد المرحلة الأولى جنوباً بطول 4.5 كم و2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر.

المرحلة الثانية من الخط الرابع ل مترو الأنفاق

تمتد بطول 23 كم وعدد 21 محطة (20 نفقية & 1 سطحية) من الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة.

يجرى التنسيق لدراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الرابع لمترو الأنفاق والتى ستمتد من القاهرة الجديدة حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يربط قلب القاهرة بمنطقتين رئيسيتين وهما أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

يتم تمويله من الجانب اليابانى بقرض ميسر للغاية

يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية.

يتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عام متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على عدد 4 شرائح.