أسوشيتدبرس: "الطائرات المقاتلة" تهدد بانقسام الغرب فى دعم أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن احتمالية تزويد كييف بطائرات مقاتلة لمساعدتها فى هزيمة قوات روسيا يخاطر بتهديد وحدة الحلفاء الغربيين لأوكرانيا فى ظل مخاوف من تصعيد الصراع الذى يقترب من إتمام عامه الأول، والتورط بشكل أكبر فى الحرب.

ومن المقرر أن يصل وزير الدفاع الأوكرانى إلى باريس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يكون التسليم المحتمل للطائرات المقاتلة لأوكرانيا على أجندة المحادث الرسمية.

كان مسئولو كييف قد حثوا الحلفاء مرارا على إرسال طائرات، وقالوا إنها ضرورية لتحدى التفوق الجوى لروسيا، ولضمان نجاح الهجمات المضادة المستقليلة التى يمكن أن تقودها الدبابات التى وعدت بها الدول الغربية مؤخرا.

ويعتقد أن كلا من أوكرانيا وروسيا تعززان ترسانتهما لهجوم متوقع فى الأشهر القادمة. وقد وصلت الحرب إلى طريق مسدود فى ساحة المعركة إلى حد كبير خلال فصل الشتاء.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن فرنسا لا تستبعد إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، لكنه وضع شروطا عدة قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة المهمة. وقال ماكرون إن الشروط تشمل ألا تسفر عن تصعيد التوترات أو استخدام الطائرات فى مس الأراضى الروسية، وألا تسفر عن إضعاف قدرات الجيش الفرنسى.

وقال أيضا إن يجب على أوكرانيا أن تطلب هذه الطائرات رسميا، وهو أمر من الممكن أن يحدث خلال زيارة وزير دفاع كييف لباريس.

وبعد أشهر من المساومات، أقنعت السلطات الأوكرانية حلفائها الغربيين الأسبوع الماضى بإرسال دبابات، وهو القرار الذى جاء برغم التردد والحذر من قبل بعض دول الناتو، ومنهم ألمانيا والولايات المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة لا تفكر فى إرسال طائرات إف 16 إلى أوكرانيا، كما قال نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى جون فاينر فى مقابلة الاسبوع الماضى إن الولايات المتحدة ستناقش إرسال الطائرات المقاتلة بحذر شديد مع أوكرانيا والولايات المتحدة.