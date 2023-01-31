أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 31-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 31-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر يناير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وأوراسكوم للتنمية مصر، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.



البورصة تخسر 29 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر يناير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.5 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8%، والعرب على 6.17%، واستحوذت المؤسسات على 28.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 74.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 16446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 19736 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3416 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 135 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 4394 سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 5393 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 68.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 73 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 252.4 ألف سهم، 73 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 112 ألف سهم، 250 سهم، 256 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 234.8 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى عدد 1.7 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.78%، وشراء الثانية 5 ملايين سهم.



الأهرام للطباعة أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم موافقة الهيئة على عدم قبول إجراءات تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، من 5 جنيهات للسهم إلى جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 41.6 مليون سهم بدلًا من 8.32 مليون سهم.



التشخيص المتكاملة أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، وقف مساعيها للاستحواذ على حصة 50% في مركز إسلام آباد التشخيصي، بعد مفاوضات استمرت لمدة عام ونصف، مرجعةً الأسباب إلى تأخر عمليات المراجعة من جانب الجهات التنظيمية والتحديات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى عدم استيفاء الشرط المتعلق بإعادة ترحيل توزيعات الأرباح إلى مقر تأسس الشركة الأم، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات على إتمام الصفقة بشكل نهائي.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إيرادات بلغت 8.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 68.64%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليار جنيه مقارنةً مع 535 مليون جنيه بنسبة نمو 131.4%.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات بلغت 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.7 مليار جنيه مقارنةً مع 814.2 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيرادات بلغت 453.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 264.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 71.26%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 24.7 مليون جنيه مقارنةً مع خسائر بلغت 8.9 مليون جنيه بنسبة نمو 378.38%.

وحققت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 52.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 12.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 308.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3 ملايين جنيه مقارنةً مع 31.6 مليون جنيه خسائر العام الماضي.