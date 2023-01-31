اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الحفاظ على التبادل التجارى وواردات القمح..

أبرز رسائل سامح شكرى فى المؤتمر الصحفى مع وزير خارجية روسيا.. إنفوجراف

الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:34 م
أبرز رسائل سامح شكرى فى المؤتمر الصحفى مع وزير خارجية روسيا.. إنفوجراف سامح شكري

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أكد وزير الخارجية سامح شكرى، وجود إرادة سياسية حقيقة لتعزيز علاقات التعاون بين القاهرة موسكو، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يفرض تحديات عديدة، ويجب مراعاة الضغوط التى تعانى منها الدول وفى مقدمتها مصر، مشيرا إلى أن التواصل الوثيق مع روسيا مستمر وتعتز القاهرة بعلاقاتها مع موسكو ومستمرة في التنسيق القائم على المصالح المشترك والاحترام المتبادل.

 
وزير الخارجية
وزير الخارجية

 

• التواصل الوثيق مع روسيا مستمر وتعتز القاهرة بعلاقاتها المتشعبة مع موسكو 

استمرار التنسيق بين البلدين القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل
 
• الحفاظ على استمرار واردات القمح والتبادل التجارى بين البلدين فى شتى المجالات
 
• استخدام الروبل والجنيه يحقق الهدف المنشود لتعزيز العلاقات بين البلدين
 
• وجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين
 
• الوضع الاقتصادى العالمى يفرض تحديات عديدة ويجب مراعاة الضغوط التى تعانى منها الدول 
 
• ضرورة انتهاء المواجهة العسكرية فى أوكرانيا
 
• مناقشة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وأهمية التهدئة وعدم التصعيد 
 
• ضرورة إيجاد الإطار السياسى لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
 
• تطرقت المباحثات للوضع فى ليبيا والجهود المصرية التى تدعم توافق ليبى – ليبى
 
• تناولنا الأوضاع فى سوريا وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضى السورية

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