10 معلومات عن مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام بالإسكندرية للغاز الطبيعى

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية مؤخرا تنفيذ مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام التى تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى، حيث أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إطلاق أول 10 أتوبيسات تم تحويلهم من السولار للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك ضمن خطة الدولة فى تقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة وتوفير مبالغ طائلة تُنفق سنويًا من ميزانية الدولة.

وهناك 10 معلومات عن مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام إلى الغاز الطبيعى..وهى :

1.مشروع الإسكندرية يأتى فى إطار تنفيذ مشروع تعديل الـ 2262 أتوبيساً، يشمل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

2.تم إطلاق أول 10 أتوبيسات المحولة من السولار للعمل بالغاز الطبيعى، للعمل فى شوارع الإسكندرية حاليا.

3. المرحلة الأولى للمشروع تشمل تحويل 50 أتوبيس من إجمالى 300 أتوبيس.

4. تنفيذ المشروع يستغرق 6 سنوات، على عدد من المراحل بواقع 50 أتوبيس لكل مرحلة.

5.المشروع يتزامن مع خطة الدولة فى خفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلى وترشيد النفقات.

6.المشروع يوفر مبالغ طائلة، حيث يستهلك الأتوبيس بالسولار نحو 250 لتر سولار يوميا، وسعر السولار الحالى 7.25 جنيه.

7. التكلفة الحالية منخفضة، حيث يستهلك الغاز نحو 200 متر مكعب يوميًا، وسعر الغاز نحو 3.5 جنيه.

8. الهيئة بها 4 محطات تموين غاز طبيعى خاصة بها، سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال 3 محطات موجودة بجراجات الهيئة، بالإضافة إلى تخصيص محطة للجمهور وجارى إنشاء محطتين للجمهور أيضا.

9. أعمال التعديل تشمل ايضاً رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصرى فى ظل مبادرة حياة كريمة لتشمل وسيلة مواصلات كريمة للمواطنين تحافظ على المظهر الحضارى والجمال.

10. البروتوكول الذى يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة.



اتوبيس صديق للبيئة



اسطول النقل العام بالاسكندرية صديق للبيئة



الاتوبيس الجديد



الاتوبيس المعدل للحفاظ على البيئة



الاتوبيس المعدل للعمل بالغاز الطبيعى



الاتوبيس من الداخل